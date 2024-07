Apresentado por Ana Clara, 'Estrela da Casa' terá dinâmicas inusitadas - Foto: Reprodução

Apresentado por Ana Clara, 'Estrela da Casa' terá dinâmicas inusitadasFoto: Reprodução

Publicado 25/07/2024 16:55 | Atualizado 25/07/2024 16:59

"Estrela da Casa" é o novo reality show musical da Globo que estreia em 13 de agosto com apresentação de Ana Clara. No programa, 14 cantores ficarão confinados, monitorados 24 horas por dia, em busca do grande prêmio: R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil. Nesta quinta-feira (25), a Globo anunciou as dinâmicas do programa.



Toda terça-feira será dia de Festival, onde os participantes se apresentarão ao vivo e tentarão conquistar o público. A estrutura profissional do show dará aos cantores uma experiência real de palco, com retorno imediato da plateia. No entanto, apenas alguns terão essa chance, tornando a competição ainda mais acirrada.



Para se apresentar no Festival, os participantes precisam se destacar. A Estrela da Semana e o Dono do Palco, vencedores das provas semanais, e o Hitmaker, cujo single foi o mais ouvido, têm lugar garantido. Já as três últimas vagas são ocupadas por aqueles que estão na reta de eliminação, tornando o desafio ainda mais emocionante.



Na quinta-feira, a Estrela da Semana indica dois concorrentes para a Batalha, onde um deles será salvo pelo público através de um Duelo na sexta-feira. No sábado, o Dono do Palco indica mais um participante para a Batalha, sem chance de escapatória. O terceiro indicado é escolhido pelos próprios participantes em uma votação aberta no domingo, mediada por Ana Clara.