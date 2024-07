Galvão Bueno e Fred vibram após vitória da seleção feminina de futebol - Foto: Reprodução

Publicado 25/07/2024

Fred Bruno compartilhou nas redes sociais um momento especial ao lado de Galvão Bueno durante a partida da seleção feminina de futebol contra a Nigéria, nas Olimpíadas de Paris. O influenciador gravou a reação do narrador ao final da vitória brasileira por 1 a 0, mostrando toda a emoção do comentarista com a conquista.

"Duvido vocês contarem quantos 'Cabô' o Galvão Bueno fala nesse vídeo?", questionou o influenciador, desafiando os seguidores na legenda. "Sem palavras pra emoção de assistir à seleção feminina de futebol ao lado do maior comunicador da história do nosso esporte!", acrescentou.



O veterano do esporte acompanhou a partida diretamente da Casa Brasil, em Paris, onde estão ocorrendo os Jogos Olímpicos. A gravação mostra Galvão claramente empolgado, usando seu famoso bordão "Cabô" para celebrar o fim do jogo e a vitória da seleção. Com uma voz contagiante e visivelmente emocionado, o narrador destaca a importância do momento, fazendo questão de deixar clara sua alegria pelas meninas.



A seleção masculina de futebol, vale lembrar, não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris, o que fez da seleção feminina a única representante brasileira no torneio de 2024. Esse contexto torna ainda mais significativa a vitória da equipe comandada por Pia Sundhage.



Nas redes sociais, a interação entre os famosos repercutiu. “Mais um dia do Fred zerando o game com o Galvão mandando ele falar também hahahaha”, brincou uma internauta. “Eu preciso de uma figurinha com as reações do Galvão dizendo “cabô” por favor, alguém faz e me manda?!”, pediu outro. “Praticamente reproduzindo o lendário "acaboooou" no aniversário de 30 anos do Tetra. Que momento!”, recordou mais um.