Publicado 26/07/2024 09:53

Juliette Freire, campeã do BBB 21, abriu o coração em uma entrevista ao programa “Ambulatório da Moda”, no YouTube, refletindo sobre o sucesso que teve no reality show. Ela acredita que o momento pelo qual o Brasil passava teve grande influência em seu triunfo.

“Não se explica realmente, porque foi algo muito natural. Eu acredito em Deus, mas quem não acredita, acredita em coincidência ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que era o momento certo e eu falo isso muito nas minhas entrevistas, acho que a sociedade estava sensível”, iniciou.



A cantora enfatizou que a sociedade, naquele período, estava buscando algo com mais profundidade. “Estava olhando para o que realmente tinha valor e estava todo mundo ali trancado. Talvez hoje em dia eu não tivesse tanto sucesso assim, porque as pessoas não estão tão sensíveis quanto estavam naquela época”, ponderou.



Juliette também refletiu sobre suas próprias qualidades e os defeitos que têm. “Óbvio que eu sou uma pessoa bacana também e tenho meus defeitos, é claro, mas eu acho que a época foi muito decisiva nesse fenômeno todo”, afirmou. Ela reconhece que, mesmo com suas características pessoais, foi a combinação do contexto social com sua personalidade que fez toda a diferença.