Filho de Emílio Surita teria sido expulso de casa por orientação sexualFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2024 08:44

Emílio Surita está no centro de uma grande controvérsia após imitar um apresentador da GloboNews durante o programa ‘Pânico’, na Jovem Pan. A sátira, que ironizava os trejeitos de Marcelo Cosme, não foi bem recebida nas redes sociais. A brincadeira de mau gosto resultou em acusações de homofobia contra o apresentador, inclusive por Dona Déa, mãe do falecido humorista Paulo Gustavo.



Em meio à polêmica, internautas reacenderam caso envolvendo Emílio Surita e seu filho, Eric Surita. O jovem, que já revelou ser bissexual, relatou no programa Stand Up que a reação de seu pai foi negativa.

“Eu vou relatar uma experiência pessoal que realmente eu pensei muito antes de falar isso. Pai, você se lembra quando eu assumi a minha bissexualidade, você me mandou embora de casa, eu tive de passar dois anos fora de casa que ele não aceitou”, desabafou Eric, destacando que somente sua mãe, Anne Luyet, o apoiou.



Eric Surita também revelou que Emílio tentou fazer com que ele revisse seus valores. “Ele falou: ‘Vai para fora porque talvez lá você repense os seus valores. A gente vem de uma família tradicional, conservadora’. Mas, enfim, eu não tenho mais o que falar”, comentou. A revelação acrescentou mais combustível à polêmica envolvendo o apresentador do ‘Pânico’.



Já o âncora da GloboNews, Marcelo Cosme, usou suas redes sociais para agradecer o apoio que recebeu após a imitação debochada de Emílio Surita. Ele também compartilhou mensagens de carinho de colegas como Hugo Bonemer, Pedroca Monteiro e Natuza Nery.



Em resposta, a Jovem Pan emitiu uma nota pedindo desculpas pelo comportamento de Emílio Surita, confira na íntegra:

“A Jovem Pan pede sinceras desculpas pelo ocorrido na edição de terça-feira, 23 de julho, do Pânico. O programa fez uma brincadeira muito infeliz citando o nome de Marcelo Cosme. Todavia, a atração não teve nenhuma intenção de discriminar o profissional em questão. Nos comprometemos a não repetir mais o tratamento descortês ocorrido ontem. A Jovem Pan lamenta o ocorrido e deixa registrado sua admiração pelo trabalho de Marcelo Cosme.”