João Vicente de Castro rebate ator e defende Rafa Kalimann: 'Atriz mano?'Foto: Reprodução

Publicado 26/07/2024 09:09 | Atualizado 26/07/2024 09:57

Uma nova polêmica tomou conta das redes sociais após o ator Milhem Cortaz questionar o talento de Rafa Kalimann, que interpreta a vilã Jéssica em "Família é Tudo", da Globo. Em uma postagem, o ator provocou nos comentários: "Atriz, mano?". A resposta veio rápida e contundente por parte de João Vicente de Castro, que defendeu a colega.



"Com todo respeito ao Milhem, que considero um grande ator, que sei que é um homem generoso e respeitoso. Sim. Atriz. Uma mulher que estudou. Leu, trabalhou e trabalha. Pode, na sua opinião, ainda estar começando, como todos começamos, ou não ter tanto talento como você. Porém, tem vocação, tesão, amor pela profissão. Atriz sim", rebateu João Vicente de Castro, também nos comentários



A defesa do famoso dividiu a opinião dos internautas. Enquanto alguns concordaram com ele, defendendo o esforço e dedicação de Rafa Kalimann, outros se aliaram a Milhem Cortaz, criticando a crescente tendência de escolher celebridades midiáticas para papéis principais.

"Sim, gente, é exatamente isso, ela estudou, se formou, e está começando agora, muito feio esses veteranos acharem que nunca tiveram um início também, e desmerecer os outros!", argumentou uma seguidora.

"Nota 10 para o Cortaz… Atores veteranos talentosos estão sendo preteridos para esses pseudo atores e atrizes midiáticos e com legião de seguidores aparecerem até como protagonistas, sendo que não têm talento nem para figurante! E a dona Globo não entende que fãs de Rafa, e Jade, entre outras, não veem TV aberta!", opinou outra internauta.