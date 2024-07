Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo esperam pelo primeiro filho juntos - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2024 10:54 | Atualizado 26/07/2024 10:54

Graciele Lacerda surpreendeu seus seguidores ao revelar que testou diversas superstições para descobrir o sexo do bebê que espera com Zezé Di Camargo. Em todas as três tentativas, o resultado apontou que o casal terá uma menina. A influenciadora compartilhou a experiência em suas redes sociais, deixando os fãs empolgados.



A primeira simpatia foi a do garfo e da colher. Graciele colocou os utensílios sob almofadas diferentes e, sem saber onde estava cada um, sentou em uma das almofadas. A colher, representando uma menina, foi a escolhida, indicando o sexo feminino para o bebê.



Em seguida, Graciele testou a simpatia do pêndulo com um colar próximo à barriga. O movimento circular do pêndulo, de acordo com a crença, indica a chegada de uma menina. Mais uma vez, o resultado foi o mesmo, confirmando a previsão da primeira tentativa.



O último método escolhido foi o do repolho fervido, uma simpatia menos conhecida. Graciele misturou a água da fervura com sua urina; se a mistura ficasse roxa ou lilás, seria uma menina, e verde indicaria um menino. O resultado lilás confirmou novamente que a influenciadora espera uma garotinha.



Os fãs reagiram animados nos comentários da publicação. “Eu não vou mudar meu palpite: menino! Mas tô ansiosa pra saber realmente o que é”, escreveu uma seguidora. “Do colar nunca erra (risos) é menina”, afirmou outra. “Menina? Menino? Estamos ansiosas para saber, Gra”, declarou mais uma, refletindo a curiosidade de todos.