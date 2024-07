Ludmilla e Brunna Gonçalves: juntas desde 2018, as duas se conhecem desde 2015, quando a dançarina entrou para o balé da cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2024 12:01 | Atualizado 26/07/2024 12:01

Um vídeo de Brunna Gonçalves, de 32 anos, e Ludmilla, de 29, está circulando nas redes sociais nesta sexta-feira (26). Na gravação, a dançarina leva a mão até a barriga durante a música “Embrasa”, cantada por Ludmilla e Iza, que está grávida de seis meses. O gesto, segundo os fãs do casal, seria uma referência a um possível bebê.

“Brumilla cantando ‘Embrasa’ do LudSession 4 na festa de aniversário surpresa da Silvana e Brunna apontando pra barriga na parte ‘vira três’”, apontou uma internauta. “Brunna já está com uma carinha de mãe (risos)”, afirmou outra. “Mona a brunna apontando pra barriga bem na hora que a iza também aponta pra nala eh isto baby brumilla is coming”, garantiu uma terceira. “A Ludmilla fazendo a Brunna ter que ir negar gravidez pela 9746282837”, ironizou mais uma.

A dançarina apareceu nas redes sociais recentemente para acalmar os ânimos dos fãs que esperam por um bebê “Brumilla”. Esposa da cantora Ludmilla, a influencer garantiu que, apesar dos planos, ela ainda não está grávida. “Eu estava lendo os comentários das pessoas em páginas de fofoca sobre a Ludmilla. E elas falaram: ‘Nossa tenho certeza que ela está grávida, que a Brunna está grávida. Certeza!’. Que certeza é essa, gente?”, ironizou.

“Fiquem calmos, tranquilos. Não estou grávida, ainda não. Não tem nada aqui. Fiquem relaxados, ainda não é o ‘Baby Brumilla'”, completou Brunna. Vale lembrar que as duas compartilharam, no início do ano, os planos para serem mães. Elas recorreram à Fertilização in Vitro (FIV) para o processo, e Brunna é quem deve gestar a criança.