Fernanda Paes Leme exibe mudanças no corpo três meses após parto - Foto: Reprodução

Fernanda Paes Leme exibe mudanças no corpo três meses após partoFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2024 15:00 | Atualizado 26/07/2024 15:01

Fernanda Paes Leme compartilhou um momento sincero e emocionante nas redes sociais. A atriz, que recentemente deu à luz sua filha Pilar, de três meses, decidiu experimentar uma calça jeans que usava antes da gravidez. Embora tenha conseguido vesti-la, Fepa não conseguiu fechar o botão, aproveitando a oportunidade para falar sobre as mudanças em seu corpo.



Nos stories do Instagram, a atriz apareceu experimentando uma calça jeans de oncinha. "Essa sou eu com o número de calça que eu usava antes de engravidar. Por enquanto, não rola mais", ponderou. Com um toque de humor, ela mostrou como está lidando com as transformações físicas após o nascimento de sua filha.



Em um vídeo, na sequência, a apresentadora exibiu sua barriga de diferentes ângulos e refletiu sobre as mudanças. "Calça com número antigo que não fecha por enquanto, ou talvez nem feche mais, e tudo bem. Tudo novo por aqui. Número de calça e vida”, escreveu.



A mãe de Pilar também compartilhou suas dificuldades em retomar a rotina de exercícios: “Um lado meu sabe que cada dobrinha dessa lembra um sorriso lindo, uma mãozinha que segura meu dedo com força e lembra que esse corpo já foi NOSSO. Ainda não consegui voltar real oficial para os exercícios, cuidar da flacidez, celulites e acho que tô com uns 6 ou 7 kg a mais do que eu pesava quando engravidei”, afirmou.

No entanto, ela enfatizou a importância de se cuidar pelo bem-estar próprio e de Pilar. “Quero me cuidar pra ser o melhor pra mim, pra minha filha, não pra uma roupa. Vamos em frente”, concluiu. A pequena, que chegou ao mundo em abril deste ano, é fruto do relacionamento de Fernanda com o empresário Victor Sampaio.