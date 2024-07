Juninho - Reprodução/Globo

Publicado 26/07/2024 13:09 | Atualizado 26/07/2024 13:09

Nesta quinta-feira (25), Antonio Carlos da Silva Júnior, conhecido como Juninho do BBB 24, completou 42 anos e decidiu comemorar com um ensaio sensual ousado. O ex-participante do reality da Globo publicou uma foto onde aparece sem roupa, usando apenas um tecido para cobrir as partes íntimas. Porém, tem circulado um suposto nude do rapaz que deu o que falar na web.

"Parabéns para mim, será que agora vem?", questionou Juninho na legenda, insinuando uma possível incursão no conteúdo adulto. Nas redes sociais, a celebração não passou despercebida. “Meus parabéns, muitas felicidades e saúde, gato”, comentou uma seguidora. “Juninho, tu tá um tesão, hein? Pena que chegou numa época que não temos mais Paparazzo”, brincou outra. “Aí gente, eu fazia o Juninho”, revelou mais um.



No entanto, nem todos ficaram satisfeitos com o que viram. Supostas imagens íntimas de Juninho começaram a circular em sites e redes sociais, gerando uma onda de decepção entre alguns admiradores. “Já vi e não é isso tudo”, comentou uma internauta. “Parece gostoso assim, até ver o nude, oh decepção”, declarou outro. “Não é tudo isso. Parece um clitóris”, lamentou um terceiro.



Juninho, que foi parte do grupo Pipoca no BBB24, tem se aventurado como influencer e motoboy, enquanto também busca espaço com ensaios sensuais. Formado em Contabilidade, o ex-brother é natural do Rio de Janeiro, já foi casado e tem uma filha de 20 anos.