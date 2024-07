Isis Valverde e Marcus Buaiz - Foto: Reprodução

Isis Valverde e Marcus BuaizFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2024 15:30

Isis Valverde, de 37 anos, fez um post emocionante nesta sexta-feira (26) para celebrar o aniversário de 45 anos de seu noivo, Marcus Buaiz. A atriz, que está com o empresário desde março de 2023, compartilhou uma foto do casal se beijando, acompanhada de um texto carinhoso para parabenizá-lo.



"Meu amor, hoje completamos mais uma volta sua ao sol! Parabens, que Deus te proteja, que seja lindo e que seja sempre nossa escolha seguirmos juntos", escreveu Isis, reforçando o compromisso com Marcus.



Assim que o relógio marcou meia-noite, Isis deu início às comemorações do amado. A festa foi marcada por um clima romântico, com buquê de rosas, bolo e champanhe. “Parabéns, meu amor”, postou a artista em suas redes sociais, acrescentando um emoji de coração.



A mãe de Isis, Rosalba Nable, também fez questão de homenagear o genro. Ela publicou um texto tocante: "Hoje é o seu dia de ser feliz e não poderia deixar de desejar que você encontre mais pessoas como você pelo mundo. Isso bastaria para que tudo fosse categoricamente absoluto, porque você sempre faz ser", escreveu Rosalba, evidenciando o carinho que tem por Marcus.