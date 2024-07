Ingrid Guimarães e Mônica Martelli pagam multa exorbitante na Espanha - Foto: Reprodução

Publicado 26/07/2024 17:22 | Atualizado 26/07/2024 17:23

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estão curtindo uma viagem pela Europa com suas filhas, Clara e Julia, e compartilharam os bastidores das férias nas redes sociais. No entanto, um imprevisto durante o passeio deixou as atrizes com uma dor de cabeça: uma multa de 80 euros, cerca de R$ 490,00, devido a problemas com o estacionamento.



Após tentarem entender como funcionava o pagamento do estacionamento, as amigas não tiveram sucesso e acabaram multadas. “Inclui no aluguel do carro a multa”, disse Mônica, rindo da situação. Ingrid acrescentou: “Caraca, 80 euros!”, enquanto a amiga completou: “Não computou, cada uma 80 (euros)”.



Apesar do perrengue, Ingrid e Mônica levaram a situação com bom humor. As duas revelaram que adotaram o estilo “deixa a vida me levar” durante a viagem. “Para variar, não nos programamos para muita coisa. Acabamos de encontrar um casal de goianos no café da manhã, eles falaram de algo que não fizemos e na hora falamos: ‘Mentira!! Vamos fazer o que o pessoal de Goiânia fez’”, contou Ingrid.



Mais tarde, as atrizes enfrentaram outro desafio: encontrar uma praia indicada pelo concierge do hotel. “Enchemos tanto o saco do concierge, que ele armou um plano de vingança e indicou uma praia que disse que era perto”, brincou Ingrid. No início de julho, Ingrid e Mônica haviam compartilhado que suas filhas fariam um intercâmbio na Europa por 15 dias e que elas se juntariam em seguida para mais aventuras.