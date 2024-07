Luana Piovani detona Emílio Surita e relembra processo: ’Pa* no c*’ - Foto: Reprodução

Luana Piovani detona Emílio Surita e relembra processo: ’Pa* no c*’Foto: Reprodução

Publicado 26/07/2024 20:10

Nesta sexta-feira (26), Luana Piovani usou seu perfil nas redes sociais para se pronunciar sobre a recente polêmica envolvendo Emílio Surita. O humorista foi acusado de fazer piadas de teor homofóbico contra Marcelo Cosme, âncora da GloboNews, no programa "Pânico", da Jovem Pan. A atriz não hesitou em expressar seu apoio ao jornalista e em criticar Surita.



Nos Stories do Instagram, a atriz foi mais uma a defender Marcelo Cosme, assim como fizeram Carmo Dalla Vecchia e Dona Dea. Mas a ex-mulher de Pedro Scooby aproveitou para alfinetar Emílio Surita, lembrando seu próprio processo contra o humorista e o programa "Pânico".

“Processei esse lazarento e ganhei. ‘Pânico’ e Emílio vomitam. Pau no c* imenso”, escreveu ela, demonstrando seu descontentamento com o humorista de forma bem direta.



Para quem não lembra, a loira ganhou uma indenização de R$ 100 mil após processar a Band, Emílio Surita e os humoristas Rodrigo Scarpa (Vesgo) e Marcelo Picón (Bolinha). O processo surgiu depois de uma reportagem polêmica exibida no extinto "Pânico na Band", onde Luana e Pedro Scooby foram entrevistados sem autorização para veiculação da entrevista.