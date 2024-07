Rayssa Leal explica ausência na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris - Foto: Reprodução

Rayssa Leal explica ausência na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris Foto: Reprodução

Publicado 26/07/2024 20:41

Nesta sexta-feira (26), aconteceu a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris, na França, em um evento deslumbrante no Rio Sena, ponto turístico da Cidade Luz. Entretanto, a ausência da estrela do skate, Rayssa Leal, conhecida como Fadinha do Skate, foi sentida durante a cerimônia.



A jovem atleta utilizou seus stories no Instagram para explicar a razão pela qual ela e todo o time de skate não participaram da abertura. “Oi gente, tudo bem? Galera já está descendo para a abertura, vi a Jamaica ali, minha visão é boa. Por que a gente do skate não vai? Vou contar para vocês. É porque amanhã já começa a competição do skate”, revelou Rayssa.



Rayssa explicou que a decisão de não comparecer foi tomada para garantir o descanso necessário antes das competições. “Amanhã já tem o masculino e depois de amanhã o feminino. Vozes experientes me falaram que a abertura é muito cansativa, passa muito tempo em pé. Então, para poder descansar, a galera optou que quem fosse competir um ou dois dias depois, não fosse na abertura”, contou ela.



A atleta finalizou com um toque de esperança para futuras oportunidades. “Quem sabe no futuro eu tenha oportunidade de participar, balançar uma bandeira", completou, deixando os fãs animados para vê-la brilhar nas pistas de skate.