Atleta fica constrangida com situação na CazéTV: 'Fofoca sapatônica'Foto: Reprodução

Publicado 27/07/2024 10:29 | Atualizado 27/07/2024 10:43

A transmissão da abertura das Olimpíadas, na última sexta-feira (26), está repleta de polêmicas, inclusive na CazéTV. Durante o programa, a influenciadora Nathaly Dias, a Blogueirinha de Baixa Renda, questionou a jogadora de vôlei Adenizia sobre os rumores de uma suposta briga na Seleção Brasileira envolvendo o ex-casal Gabi e Sheilla.



"Já que temos uma atleta de vôlei aqui, acho que a gente poderia tentar tirar dela a informação que está ocorrendo dentro do time de vôlei. Porque dizem que todo ano que sai uma fofoca sapatônica, a gente ganha. Aí saiu a história da Gabi e da Sheilla. O que você sabe?" perguntou Nathaly.



Adenizia, por sua vez, tratou de desviar dos questionamentos, visivelmente desconfortável. "Isso aqui é um programa de família, não é para colocar esses casos tão obscuros assim no ar. Então, vamos falar apenas de coisas alegres," respondeu a jogadora, tentando encerrar o assunto.



Nathaly insistiu, buscando mais detalhes. No entanto, a jogadora foi categórica ao classificar os boatos como "fake news". Vale lembrar que Sheilla e Gabi namoraram por dois anos e meio até encerrarem o relacionamento em junho. Atualmente, Sheilla faz parte da comissão técnica da Seleção Brasileira de Vôlei.