Carolina Dieckmann, de 45 anos, usou suas redes sociais neste sábado (27) para expressar sua opinião sobre a cerimônia de abertura das Olimpíadas. A atriz, visivelmente decepcionada, compartilhou sua frustração com a falta de destaque para os atletas durante o evento.



Em seus stories do Instagram, a famosa compartilhou sua decepção com os seguidores. "Gente, vou falar uma coisa rapidinho com vocês. Ontem eu cheguei [em casa] onze e meia, doida pra ver a abertura das Olimpíadas. Eu até falei com vocês sobre isso. Eu assim, não sei o que dizer, eu nunca vi uma abertura de Olimpíadas, nem as mais simples, nem as mais pomposas, tão chata", iniciou.



A artista criticou o excesso de foco na história da França em detrimento dos atletas. "Assim, desculpa, tudo bem, Paris, França, cheio de história, quer mostrar a história, mas a Olimpíadas é dos atletas. Então, eu queria ver a cara dos atletas. O emocionante é ver isso, é ver as delegações, é ver a alegria daquelas pessoas estarem ali, o tanto de luta para elas estarem ali", afirmou.



Carolina também comentou sobre a dificuldade de identificar os atletas durante a cerimônia. "A história do lugar é um pano de fundo, não pode ser o principal, não pode dar 20 segundos para a gente ficar catando o atleta que a gente quer ver ali num barco longe e oito horas de um fantasma correndo pela cidade", apontou.

"A gente, desculpa, eu não gosto de falar mal porque, enfim, sei lá, alguém pensou, alguém idealizou aquilo, mas nas Olimpíadas não. A gente quer ver as pessoas. O que faz uma Olimpíadas são as pessoas, são os atletas, são essas pessoas que a gente quer ver", confessou ela.



Por fim, a atriz pediu a opinião dos seguidores. "Então, assim, eu não vi ninguém que eu queria ver, nenhum atleta, não conseguia identificar, fiquei frustradinha e vim aqui perguntar para vocês, e aí gente, vocês também acharam isso, ou eu estou equivocada, vocês acharam o máximo, sei lá, não sei mais, também cada um quer ver uma coisa, mas eu queria ver os atletas", concluiu.