Mariana RiosFoto: Reprodução

Publicado 27/07/2024 13:17 | Atualizado 27/07/2024 13:17

Mariana Rios utilizou suas redes sociais na manhã deste sábado (27) para desabafar sobre uma vidente que teria previsto sua morte. A atriz surgiu realmente frustrada com a sensitiva e o impacto que teve no seu meio familiar. Isso porque amigos, familiares e pessoas próximas à famosa ficaram preocupados com seu bem estar devido aos rumores.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista foi direto ao ponto: "Essa semana uma pessoa fez um post com uma suposta previsão sobre mim, pedindo para seus seguidores rezarem em minha intenção porque ela havia tido uma visão de que eu morreria num acidente”, revelou.



A previsão alarmante deixou Mariana preocupada com a repercussão. "Eu comecei a receber muitas mensagens de todos, super preocupados, porque ficaram sabendo da tal vidente. Isso me trouxe o seguinte pensamento: se você não tem algo de bom pra dizer, que vá acrescentar, tornar o dia mais feliz ou mexer positivamente com a emoção do outro, então, se cale", desabafou.



A atriz também refletiu sobre o impacto da "previsão". "Se suas palavras podem gerar preocupação desnecessária na qual a pessoa não tem controle, se cale. Quando nos preocupamos com algo, perdemos tempo. Deixamos de viver o presente em função de algo que nem sabemos se vai acontecer. A palavra já diz tudo: preocupar, 'pré-ocupar' a mente”, explicou.



Encerrando seu desabafo, a famosa pediu mais empatia e consideração antes de compartilhar más notícias. “Precisamos deixar que as pessoas vivam suas experiências. Pense bem antes de trazer suas experiências, antes de trazer uma má notícia, pense bem antes de estragar o dia de alguém. Você não sabe em qual momento aquela pessoa se encontra. Tem gente que é frágil demais pra suportar e outras mais fortes que são capazes de transformar isso em texto. Um beijo", finalizou.