Arthur Nory chora após errar na execução de apresentaçãoFoto: Reprodução

Publicado 27/07/2024 12:33 | Atualizado 27/07/2024 13:07

Arthur Nory não segurou as lágrimas em entrevista à Globo após sua eliminação nas classificatórias da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris. Enquanto alguns se solidarizavam com o atleta, outros internautas resgataram uma antiga polêmica de racismo na qual ele se envolveu em 2015.



Durante a manhã deste sábado (27), a eliminação precoce de Nory gerou diversas reações nas redes sociais. "Eu até torço pro Arthur Nory hoje em dia, mas, quando ele é eliminado, ainda vem um 'bem feito' na cabeça. No fundo, nunca perdoei o bullying racista", comentou uma internauta. "Poxa que dia chato pro racista do Arthur Nory né? Racistas que se ferrem", disparou outro.



Por outro lado, houve quem questionasse se a lembrança do incidente ainda era válida. "Opinião impopular sobre o Nory! Já penso isso faz um tempo! Existe crime eterno? Ele falou aquela merda quando era adolescente. Me parece que hoje entende o ato péssimo que fez, e já pagou certo preço na carreira, é detestado. Ninguém aqui se considera melhor do que era quando mais jovem?", ponderou um usuário.

Para quem não lembra, em 2015, Arthur Nory publicou um vídeo no Snapchat mostrando Ângelo sofrendo provocações raciais. Na gravação, o atleta pergunta: "Seu celular quebrou... A tela quando funciona é branca. Quando ele estraga é de cor?". Nory, Felipe Harakawa e Henrique Flores respondem: "Preto".

Ainda na mesma gravação, Nory pergunta "O saquinho do supermercado é branco. E o do lixo? É preto!“. Embora o vídeo tenha sido apagado das redes sociais, acabou resultando em uma reportagem do jornal "O Globo" na época. Além disso, o atleta e seus amigos precisaram publicar um pedido de desculpas.



Apesar das discussões, muitos lembraram que Angelo Assumpção, a vítima do suposto ataque racista, sofreu maiores consequências. "Depois do Arthur Nory ter praticado racismo, quem perdeu foi o Assumpção. É irônico pensar que a vítima é quem foi punida, e depois demitida do Clube Pinheiros após denunciar casos de racismo", escreveu mais um.



Em 2015, Angelo Assumpção, que substituiu Nory lesionado e conquistou uma medalha de ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística, foi alvo de bullying considerado racista pelo atleta e outros colegas. O caso prejudicou mais a carreira de Assumpção, que foi demitido do clube em 2019 após denunciar, enquanto Nory continuou competindo, inclusive conquistou uma medalha de bronze nas Olimpíadas do Rio em 2016.

o arthur nory fracassando na série dele com força, a globo nem mostrou



