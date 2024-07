Datena critica Bolsonaro e Dilma no 'Brasil Urgente' - Reprodução

Na manhã deste sábado (27), José Luiz Datena foi oficialmente confirmado como candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB e Cidadania, tendo José Anibal como seu vice. Aos 67 anos, o jornalista e apresentador de programas policiais está afastado da TV desde que se lançou pré-candidato.



A convenção que oficializou a candidatura de Datena foi marcada por confusão. Um grupo do PSDB, liderado pelo ex-presidente do partido em São Paulo, Fernando Alfredo, tentou entrar no plenário da Alesp, mas foi impedido por apoiadores de Datena. A Polícia Militar foi acionada para garantir a realização da convenção, enquanto militantes pró-Datena usavam adesivos com o nome do candidato.



Fernando Alfredo, que também queria disputar a candidatura, afirmou aos jornalistas que foi ferido na mão durante a confusão e que pretende registrar um boletim de ocorrência. Além disso, ele declarou que entrará na Justiça para impugnar a convenção que definiu Datena e Aníbal como candidatos, alegando irregularidades no processo.



Datena, que estava dentro do plenário, tentou dialogar com os manifestantes. "Nós somos democratas. Nós vamos lutar para devolver ao povo o poder do povo", afirmou o apresentador. No entanto, ao tentar se aproximar dos militantes, foi recebido com água e objetos jogados contra ele. Após a confusão, Datena deixou o local em seu carro.



José Aníbal, vice na chapa de Datena, criticou os manifestantes e defendeu a escolha consensual do partido. Em entrevista, Aníbal destacou que a segurança pública será uma das principais prioridades do plano de governo. Outras propostas incluem investimentos para gerar emprego e renda, especialmente na Zona Leste, além de melhorias na mobilidade urbana, transporte público e educação nas escolas municipais.