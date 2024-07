Daiane dos Santos pede perdão para surdos nas Olimpíadas: 'Errei' - Foto: Reprodução

Publicado 27/07/2024 15:09 | Atualizado 27/07/2024 15:10

Daiane dos Santos surgiu nas redes sociais para se desculpar publicamente após cometer uma "gafe" durante a transmissão da abertura das Olimpíadas de Paris, na sexta-feira (26). Ela se referiu à língua de sinais como universal enquanto a comunidade surda da França era homenageada no evento.



"Quero pedir desculpas a toda a comunidade surda do Brasil e com problemas auditivos. A gente teve um momento que foi lindo durante a cerimônia, e que eu achei que merecia ser citado. Durante a citação acabei falando uma informação errada", iniciou.

Em seguida, ela corrigiu: "Estava tendo uma música, teve uma interpretação por meio de linguagem de sinais. Cada país tem a sua linguagem de sinais, e nesse momento acabei falando uma coisa errada, falei infelizmente que Libras, a língua de sinais do Brasil, é universal. Na verdade, não é. Cada país tem a sua língua, aqui a interpretação foi feita pela língua francesa porque estamos na França", afirmou.



A ex-ginasta frisou que sua intenção era reforçar a importância da inclusão e diversidade nos Jogos Olímpicos. "Achei que era importante falar dessa inserção de todos. Da mesma forma que é importante lembrar desse momento, é importante também passar a informação certa. Errei. Estou aqui admitindo, não tem como não admitir", reforçou.



A atleta acrescentou que a emoção do momento contribuiu para a confusão. "É uma questão importante, eu já sabia porque fiz parte das Olimpíadas, mas no momento, na empolgação, acabei falando errado", explicou. "Sou humana, erro, mas quando a gente erra é importante corrigir", finalizou.