Deolane Bezerra impressiona com 'antes e depois' da fama: 'Ryca vírus'Foto: Repodrução

Publicado 27/07/2024 16:15

Deolane Bezerra viu a filha de 8 anos, Valentina Bezerra, causar alvoroço nas redes sociais ao fazer um tour crítico pelo guarda-roupa da mãe. Sem filtros, a pequena analisou item por item, classificando-os como "feios" e chegando a chamar mãe de "velha".



Em um vídeo que circula na web, ela dispara: “Vou fazer um tour aqui de tudo que eu acho feio no quarto da minha mãe. Ó esse chapéu do Quico [referência ao icônico personagem da série 'Chaves'], a bolsa de velho“, iniciou Valentina, sendo interrompida por Deolane. “Isso é chique, Valentina. Isso compra todos os seus tênis Jordan, todos!”, respondeu.



Valentina, porém, continuou sua análise impiedosa. “Essa bolsa também é de velho… De crochê? Crochê? Ô mãe, você é velha pra usar essa bolsa?”, provocou. “Essa bolsa aqui é de gótica. Isso aqui é um coelho? Bolsa de coelho, de coelho”, completou Valentina, sem demonstrar arrependimento.



A influenciadora, visivelmente incomodada, decidiu repreendê-la: “Vai pro seu quarto agora! Vai cuidar da sua vida”, declarou Deolane. Nas redes sociais, a atitude de Valentina gerou diversas reações, com internautas se dividindo entre críticas e risadas.



“Mal educada isso sim, tem jeito que vai dar mais trabalho do que a Deolane e as irmãs deram pra mãe dela”, criticou uma internauta. “Ela está fazendo o que muitos de nós gostaríamos de fazer kkkkkk”, brincou outra. “Pra quê inimigo, né?”, comentou uma terceira, entre risos. “Ou seja, ela vê a mãe dela como uma idosa, porque acha tudo de velho”, refletiu mais um.