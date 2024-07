Em meio a críticas, Davi Brito, campeão do BBB 24, anuncia volta ao RS - Foto: Reprodução

Em meio a críticas, Davi Brito, campeão do BBB 24, anuncia volta ao RSFoto: Reprodução

Publicado 29/07/2024 09:06 | Atualizado 29/07/2024 09:14

Davi Brito, conhecido por sua participação no Big Brother Brasil, causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar fotos e vídeos durante um curso de aprimoramento técnico com armas de fogo. O ex-BBB mostrou-se bastante à vontade enquanto praticava tiro ao alvo, o que gerou uma série de reações entre seus seguidores.



"O treinamento de hoje foi assim", escreveu o baiano na legenda das postagens, onde aparecia concentrado e manuseando a arma. Além disso, o ex-brother exibiu com orgulho seu certificado de conclusão do curso, acrescentando: "Certificado na mão, está autorizado". O curso, que teve duração de uma hora, pareceu ser uma experiência marcante para o influenciador.



No entanto, a decisão de compartilhar esse momento não foi bem recebida por todos. Poucas horas após a publicação, Davi Brito resolveu apagar os registros das redes sociais. A repercussão negativa e os comentários críticos fizeram com que o ex-BBB reconsiderasse a exposição do seu treinamento com armas de fogo.