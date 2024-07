Lucas Lima - Reprodução/Instagram

Lucas LimaReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2024 09:56

Lucas Lima, ex-marido da cantora Sandy, abriu o coração sobre os desafios que tem enfrentado na vida de solteiro. Neste domingo (28), o músico surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em suas redes sociais as dificuldades de cozinhar para uma só pessoa. "Tá feia a coisa", brincou ele.



O famoso mostrou nos stories do Instagram que estava se preparando para a semana e congelando frutas em porções individuais. No entanto, ao tentar consumir as frutas, percebeu que estavam congeladas e duras. Foi então que ele recebeu um conselho prático de um seguidor: “Dica de solteiro, congela o maracujá em formas de gelo grande, assim, você descongelará apenas o suficiente para um copo”.



Em tom bem-humorado, o artista respondeu em um vídeo: “Tá feia a coisa, mas então, ontem eu estava todo orgulhoso mostrando que eu estava congelando as frutas e esse cara falou isso”. Ele fez piada com a situação: “E agora eu me deparo com uma triste realidade porque eu estava todo orgulhoso: ‘Nossa eu vou pegar maracujá, abro ele, boto ali depois é só pegar’. Mas tá congelado", explicou.

"Bora cortar o maracujá? Enfim, vocês entenderam, bom dia se vira aí que eu tô todo ferrado”, confessou. No final, Lucas conseguiu cortar o maracujá congelado e comemorou ao fazer um shake proteico com a fruta. “Dias de luta e dias de luta com uma recompensinha”, celebrou o músico.

Sandy e Lucas anunciaram a separação em setembro de 2023, após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento. Mesmo após o término, os dois continuam amigos e frequentemente trocam comentários nas redes sociais.