Luísa Sonza e Chico Moedas - Foto: Reprodução

Luísa Sonza e Chico MoedasFoto: Reprodução

Publicado 29/07/2024 11:02

Chico Moedas voltou a abrir o coração sobre o término conturbado de seu relacionamento com Luísa Sonza. Em entrevista, o influenciador admitiu ter cometido um grande erro e preferiu não entrar em detalhes para não ser ainda mais indelicado com a artista. Inclusive, o rapaz aparentava estar bêbado e se enrolou com as palavras sobre a loira.

"Eu me entreguei. É isso é indelicado. Porr*, é uma m*rda, não gosto de falar dessa porr*. Porr*, que bagulho horroroso, cometi um erro", iniciou Chico em entrevista ao perfil "Cortes do Tropa da Mainstreet" no TikTok. O rompimento, de relação durou apenas dois meses, foi marcado por uma traição do jovem em um "banheiro sujo de bar", como revelou Luísa Sonza ao vivo no programa "Mais Você".

Já na entrevista, o influencer se mostrou arrependido e reconheceu sua falta de sensibilidade no episódio. "Eu que já fui indelicado, não fui legal. Acho que não vale a pena ser mais indelicado. A vida também é a gente se decepcionar, a vida é infelizmente a gente ter que lidar com as coisas da vida", refletiu.



Aparentemente bêbado, ele deixou claro seu desconforto ao falar sobre o assunto. "Tudo que eu falo é uma m***a, não posso mais falar p***a nenhuma", desabafou. Vale destacar que o rapaz já fez diversas publicidades que fariam referência ao término com a cantora.



Nas redes sociais, a fala do jovem repercutiu. “O erro que mudou a vida do cara”, apontou uma internauta. “Era nítido que ele gostava dela só talvez não queria namorar (risos)”, ponderou outro. “Primeira vez que vejo ele realmente assumindo”, afirmou uma terceira. “Ele quase dizendo ‘mas é que viram né’ (risos)”, ironizou mais um.