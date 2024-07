Amanda Kimberlly surge na festa de despedida de Maisa e web reage - Foto: Reprodução

Publicado 29/07/2024 12:02

Maisa Silva está com as malas prontas para se mudar para o Rio de Janeiro. Prestes a estrear na próxima novela da Globo, a atriz já realizou sua festa de despedida e fez questão de compartilhar alguns registros do evento em SP. No entanto, a presença de Amanda Kimberlly, mãe da filha recém-nascida de Neymar Jr, deu o que falar nas redes sociais.



Sempre discreta sobre sua vida pessoal, a influenciadora apareceu curtindo a festa em uma foto compartilhada por um amigo. No clique, ela posa ao lado dele e da própria Maisa, mostrando a amizade entre elas. Vale lembrar que a atriz parabenizou Amanda publicamente pela gravidez nas redes sociais e ambas seriam amigas de longa data.



Essa foi a primeira aparição pública da modelo desde o nascimento de sua filha, Helena, no início do mês. A bebê, fruto de um breve relacionamento com Neymar, é nove meses mais nova que Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi.

Nas redes sociais, a rara aparição da jovem repercutiu. “Saiu, encontrou a fortuna dela, ficou os 9 meses off e agora voltou à ativa . É isso aí, dale amante”, ironizou uma internauta. “Ah pronto já estão criticando ela? O pai tá vivendo e daí ela vai se isolar agora?”, questionou outra. “A cada dia cresce o número de defensoras de amantes aqui”, refletiu uma terceira. “E o resguardo foi com Deus”, apontou mais uma.



Ao longo da gestação, a paternidade de Neymar gerou muitos rumores, mas o jogador confirmou oficialmente cerca de duas semanas após o nascimento da filha. Nas redes sociais, Neymar compartilhou um álbum de fotos do parto, celebrando a chegada de Helena.