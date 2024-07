Após anunciar fim do noivado, Maraisa publica fotos aos beijos com Fernando Mocó - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 12:37 | Atualizado 29/07/2024 12:39

Maraisa, conhecida pela dupla sertaneja com sua irmã gêmea Maiara, recebeu presentes engraçados durante um show em Sorocaba, interior de São Paulo. A cantora, de 36 anos, deu o que falar recentemente ao dar fim ao noivado e reatar pouco tempo depois. Agora, fãs se divertem com a volta do casal.

Entre os mimos recebidos pela artista estavam um porta-retrato com uma foto ao lado do noivo, uma tiara com a palavra "Surtei" e uma placa divertida que dizia: "Cuidado, noiva surtada". A famosa levou a situação na esportiva e posou para cliques com o presente.



Maiara não ficou de fora das homenagens. De acordo com o paparazzo presente, a irmã gêmea recebeu roupinhas de bebê dos fãs, um presente que parece ter sido direcionado para ela, mesmo com Maraisa sendo a que está oficialmente noiva. Os presentes refletem os planos futuros da cantora sobre a possibilidade de formar uma família.



Recentemente, Maraisa compartilhou com seus seguidores um vídeo divertido onde ela e o noivo aparentavam estar "praticando" para quando tiverem seus próprios filhos. A legenda do vídeo, "Titios praticando", chamou a atenção e gerou muitos comentários positivos entre os fãs, que estão ansiosos para ver o casal expandir a família.