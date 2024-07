Atriz Isis Valverde e a mãe Rosalba Nable - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 15:01 | Atualizado 29/07/2024 15:02

Isis Valverde emocionou seus seguidores ao mostrar seu apoio incondicional à mãe, Rosalba Nable, que enfrenta uma dura batalha contra o câncer de mama. No último sábado (27), Rosalba decidiu raspar o cabelo após começar a perder os fios devido à quimioterapia. A pedagoga compartilhou um desabafo sincero e tocante sobre sua experiência nas redes sociais e recebeu o apoio da filha.



Em uma postagem no Instagram, Rosalba explicou a difícil decisão de eliminar os fios, que já estavam caindo devido ao tratamento. Nos comentários, ela recebeu o apoio e consolo de diversos fãs e pessoas próximas. Mas a declaração da própria filha ganhou destaque.

"Você é gigante! Tenho muito orgulho da mulher que me ensinou tudo que sei e tudo que ainda vou descobrir, que cresceu os meus sonhos e me apoiou quando pensei em desistir. Te amo infinito mãe, até a lua", afirmou a atriz, reforçando sua admiração por Rosalba durante o período desafiador.

Na legenda da publicação, a mãe de Isis se mostrou resiliente em meio à batalha contra a doneça. "Após 20 dias da primeira quimioterapia (anteontem fiz a terceira e prossigo sem maiores efeitos colaterais), os cabelos começaram a cair, deixando por todos os cantos um frio na barriga, que congelava o coração. Prometia, mas não ia resolver", escreveu.

Ela descreveu o ato de raspar a cabeça como um momento calmo, apesar da dor. "Um choro mansinho, sem barulho de trovoada, sem os clarões de relâmpagos costumeiros de quando eu decido fazer algo muito difícil."



Recentemente, Isis compartilhou uma foto ao lado da mãe durante uma viagem em família à Aiuruoca, Minas Gerais, terra natal de Rosalba. Na imagem, as duas aparecem no topo de uma montanha, segurando as mãos e sorrindo. Na legenda, Isis escreveu: "Meu amor, Rosalba", acompanhada de uma música que celebra as bênçãos em sua vida, demonstrando a forte conexão entre mãe e filha e o apoio mútuo em meio à natureza.