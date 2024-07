Vídeo: Thais Carla surge fantasiada de 'Majin Boo' e viraliza na web - Foto: Reprodução

Publicado 29/07/2024 13:02 | Atualizado 29/07/2024 13:04

Thaís Carla recentemente postou um vídeo em suas redes sociais onde aparece fantasiada de Majin Boo, um dos vilões mais icônicos de "Dragon Ball Z". Na legenda, ela fez referência a uma das frases marcantes do personagem: “vou te comer”. A escolha da fantasia e a legenda rapidamente atraíram a atenção dos fãs e geraram um burburinho nas redes sociais.



O vídeo rapidamente se espalhou pela web, com muitos seguidores elogiando a criatividade e o bom humor da influencer. “Eu adoro como você usa o senso de humor para lidar com a maldade humana”, comentou uma fã. Outro internauta descreveu a fantasia como “extremamente extraordinária”, demonstrando apreço pela famosa.



No entanto, nem todos os comentários foram positivos. Alguns críticos acharam a escolha da fantasia um pouco exagerada e questionaram as intenções de Thaís Carla. “Meu Deus, ela mesma se humilha”, afirmou um internauta. “O bullying está liberado? Ou é apenas uma isca para processos?”, questionou mais um.



Majin Boo, que inspirou a fantasia, é um vilão famoso do anime "Dragon Ball Z". Introduzido na saga apenas no capítulo 460, ele é uma criatura mágica criada pelo mago Bibidi para dominar o universo. O personagem, que se tornou um dos antagonistas mais memoráveis da animação, continua a ser uma referência cultural para muitos fãs ao redor do mundo.