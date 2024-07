Carmo Dalla Vecchia 'mostra tudo' em ensaio nu e web reage: 'Queria' - Foto: Reprodução

Carmo Dalla Vecchia 'mostra tudo' em ensaio nu e web reage: 'Queria'Foto: Reprodução

Publicado 29/07/2024 15:54 | Atualizado 29/07/2024 15:57

Carmo Dalla Vecchia causou alvoroço nas redes sociais ao divulgar uma prévia de seu mais recente ensaio fotográfico, no qual dispensou completamente as roupas. Nesta segunda-feira (29), o ator postou fotos provocantes e prometeu: "Aguardem fortes emoções!". As fãs do artista, claro, reagiram com entusiasmo.



Na publicação, é possível ver uma profissional pintando o corpo do ator durante o ensaio. "Achei meu trabalho dos sonhos", comentou um fã. "Depois de ver essa mulher trabalhando, decidi mudar de profissão", brincou outra. "Também queria pintar ele", admitiu um terceiro.



Recentemente, o famoso participou do programa "Surubaum", de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, onde falou sobre sua transformação corporal após lidar com um longo vício em pornografia. Durante a conversa, ele detalhou sua experiência com terapia sexual e como isso mudou sua percepção sobre o próprio corpo.



“Comecei a entender melhor sobre o meu corpo há muito pouco tempo. Mais ou menos um ano e meio, comecei a fazer terapia sexual. Existem várias pessoas que fazem isso, e você pode entrar em técnicas do tantra”, revelou.