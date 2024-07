Genro de Ana Maria Braga rebate acusação de ser bancado pela famosa - Foto: Reprodução

Genro de Ana Maria Braga rebate acusação de ser bancado pela famosaFoto: Reprodução

Publicado 29/07/2024 17:00

Badarik González, professor de ioga colombiano e genro de Ana Maria Braga, usou seu perfil nas redes sociais para rebater críticas recebidas de internautas no último fim de semana. Casado com Mariana Maffeis, primogênita da apresentadora, o rapaz não deixou passar os comentários maldosos sobre seu estilo de vida e aparência.



Um seguidor insinuou que o conforto e estilo de vida de Badarik e Mariana só são possíveis graças ao apoio financeiro de Ana Maria Braga. “Um esporte tão caro. Com certeza mamãe Ana Maria é que banca. Isso é viver na simplicidade”, provocou o internauta.

Em resposta, Badarik foi direto: “Simplicidade tem a ver com esforço e dedicação. Sou muito grato pelo que minha sogra faz por nós. Isso sim é esforço e simplicidade”, afirmou ele.

Na legenda, o professor de yoga ainda refletiu sobre o preço de viver à sua maneira e deu um exemplo: "Simplesmente tudo é caro! Especialmente comer porqueiras da indústria diariamente. Logo, com o passar do tempo, o barato sai caro em um hospital", ponderou.



Outro comentário alfinetou o visual do genro de Ana Maria. “Melhorou bem sem aquela barba. Parece mais limpo”, opinou uma seguidora. Badarik respondeu com profundidade: “Obrigado pelos elogios da barba, mas curto. Vou fazer um vídeo sobre isso. O que é se ver melhor? E, por último, o que é limpeza e sujeira?”.



Badarik e Mariana são pais de Varuna, de 3 anos, e de Hima, de 8 meses. Mariana também é mãe de Joana, de 13 anos, e de Maria, de 9, de um relacionamento anterior. Vivendo em uma zona rural no interior de São Paulo, perto da fazenda de Ana Maria, o casal adota um estilo de vida sustentável e conectado à natureza, defendendo práticas de consumo consciente e maternidade ecológica.