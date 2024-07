Lady Gaga se apresentou na abertura das Olimpíadas - Divulgação/COI

Lady Gaga se apresentou na abertura das OlimpíadasDivulgação/COI

Publicado 29/07/2024 18:48

Lady Gaga se apresentou na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris na última sexta-feira (26). No entanto, a performance pré-gravada da cantora não passou despercebida pelos espectadores atentos. Assim, após grande repercussão, o Comitê Olímpico Internacional (COI) esclareceu os motivos da decisão.



O show foi gravado uma hora antes do evento oficial, nas majestosas escadarias às margens do Rio Sena. Acompanhada por um grupo de dançarinos, Lady Gaga cantou "Mon truc en plumes" em francês, em homenagem ao cancã e à cantora Zizi Jeanmarie.

"Como havia previsão de chuva, quisemos garantir a apresentação realizada na majestosa escadaria gravando a performance da sublime Lady Gaga uma hora antes do início da cerimônia. Era uma questão de garantir que o mundo poderia saborear este momento eletrizante, além de homenagear a canção francesa", relatou, em tradução livre, o Comitê Olímpico Internacional à imprensa.

Transmita como ao vivo pelas emissoras e plataformas de streaming, a apresentação deixou alguns presentes no local frustrados. "Não acreditem na televisão. Mais uma vez, ela não veio", escreveu um brasileiro em Paris nas redes sociais, destacando a ausência física da artista e revelando a gravação antecipada que muitos não perceberam.



Apesar da controvérsia, Lady Gaga agradeceu pelo show nas redes sociais: "Merci beaucoup, Olympics". A performance foi elogiada por fãs e espectadores, embora vários comentários lembrassem da gravação prévia. Céline Dion também emocionou o público com uma breve aparição, cantando "L'Hymne à l'amour" após um longo afastamento devido a uma doença autoimune.