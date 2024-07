Filho reage após declaração polêmica de Zezé Di Camargo sobre herança - Foto: Reprodução

Filho reage após declaração polêmica de Zezé Di Camargo sobre herançaFoto: Reprodução

Publicado 29/07/2024 20:58

Nesta segunda-feira (29), Igor Camargo, filho do cantor Zezé Di Camargo, usou suas redes sociais para expressar sua indignação com uma fala recente do pai. Em entrevista, o famoso teria afirmado que, com a chegada de um novo herdeiro, os seus filhos mais velhos teriam sugerido que ele trabalhasse mais para aumentar a herança . Porém, o caçula nega tal declaração.Após ler uma matéria sobre o assunto, Igor divulgou a manchete nas redes sociais e se pronunciou sobre o teor da notícia. “Já respondi alguns canais, mas quero reforçar: JAMAIS faria esse tipo de comentário, nem de brincadeira!”, garantiu o irmão de Wanessa Camargo.Nos comentários de um perfil de rede social, ele esclareceu: “Filhos vírgula! Eu não falei isso em nenhum momento. Até porque trabalho e, se eu puder escolher, quero meus pais vivendo para sempre… Pode perguntar para ele ‘Foi o Igor que falou?’”, disparou.