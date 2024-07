Ex-BBB e cantora Flay - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 19:51

Flay, ex-participante do BBB 20, revelou já ter sido vítima de violência sexual na infância. A cantora, que também ficou conhecida ao participar do The Masked Singer Brasil, explicou que evitou o assunto por um longo tempo. Inclusive, ela não chegou a mencionar durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil.



Em participação no podcast “Gringa Cast”, a famosa se abriu sobre o tema. "Quando eu tinha 12 anos, eu fui abusada, isso é algo que eu escondi a minha vida inteira. Quando eu consegui falar, falei em forma de música, que soltei no ano passado", iniciou.



“Até no BBB, quando tinha esses assuntos, eu sempre fugia. Isso foi a coisa mais difícil que eu tive que perdoar na minha vida. Agora, recentemente, eu falei: 'Como vou perdoar uma pessoa que me machucou, que abusou uma menina?’”, contou a ex-sister.



Após questionar como atingiria tal nobreza no coração para perdoar uma situação dessa, ela explicou: “Eu aprendi que a gente não perdoa o outro pelo mérito dele, perdoamos pela graça de Deus em nossa vida e para nos libertamos mesmo", revelou a campeã do The Masked Singer Brasil.



“Eu Era Só uma Menina” é a música na qual Flay fala do abuso. Confira o que a cantora diz em parte da letra:



"Horas que eu passei chorando.

Anos que tirou de mim.

Tão ingênua em tuas mãos.

Cicatriz que deixou em mim.

Me tocou quando eu disse não e me culpou no fim.

Não tinha forças.

Não acredito no amor".