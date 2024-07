Felipeh Campos revela o motivo de Maya Massafera não falar em público - Foto: Reprodução

Publicado 30/07/2024 09:36 | Atualizado 30/07/2024 09:37

Felipeh Campos iniciou seu novo podcat com uma crítica feroz à influencer Maya Massafera, destacando as recentes controvérsias envolvendo a figura pública. Segundo o jornalista, a famosa estaria promovendo uma imagem ilusória de si mesma nas redes sociais, sem considerar o impacto de suas ações. Até o momento, a blogueira não se pronunciou sobre as falas do comunicador.



O jornalista foi incisivo ao abordar a transição de gênero de Maya e sua trajetória pública. "'Ah, porque eu preciso voltar para o ventre da minha mãe, eu queria voltar para o ventre da minha mãe'. Então, você tivesse ficado lá antes de você sair e se tornar essa grande palhaça que na qual você vem, na qual você vem se demonstrando, tá?", disparou ele.

Campos sugeriu que Maya tenta criar uma imagem idealizada e fantasiosa. “Porque vai me desculpar, eu não consigo entender, eu não consigo entender porque que uma pessoa, ela muda a sexualidade, ela faz a transição de gênero, vem, aparece para o público para mostrar isso, para enganar. Todo mundo achando que está abafando? Não, não é verdade”, apontou.

O apresentador também criticou a metáfora usada por Maya sobre voltar ao "ventre da mãe", interpretando-a como uma tentativa artificial de retornar às suas raízes. O comunicador ressaltou que a influenciadora estaria mais interessada em manter uma imagem superficial e bem-polida do que entregar um relato honesto e respeitoso sobre sua experiência.



Campos concluiu sua crítica defendendo o compromisso de seu canal: "A gente traz para vocês a verdade de uma forma nua e crua. E não simplesmente querendo passar um verniz, sabe? Porque a Maia, a Turma da Estrela, um beijinho. Isso é mentira, pessoal. Isso é mentira. Isso é sacanagem. Isso é uma ilusão na qual vocês acabam entrando, achando que tudo é lindo", detonou.