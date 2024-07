Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 30/07/2024 09:06

Jojo Todynho recentemente passou por algumas cirurgias plásticas e está em processo de recuperação. Na noite desta segunda-feira (29), a cantora usou suas redes sociais para conversar com os seguidores sobre os procedimentos estéticos que realizou e como está lidando com o pós-operatório.



Em seus perfil no Instagram, a campeã de A Fazenda contou que fez uma série de procedimentos com lipoaspiração após emagrecer mais de 50 kg devido à cirurgia bariátrica realizada há cerca de um ano. “Eu fiz abdominoplastia com lipo. Fiz lipo nas costas, fiz lipoescultura, só não mexi no glúteo, porque eu já tinha feito”, explicou.



Jojo também mencionou que já tinha colocado gordura no glúteo durante uma lipo anterior e que agora pretende apenas fazer uma harmonização. “Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e eu vou diminuir”, revelou.



A cantora explicou que decidiu não fazer todas as cirurgias de uma vez para não se sobrecarregar, acrescentando que precisou alugar uma cama hospitalar no início do pós-operatório para auxiliar no processo de cicatrização. "Tem gente que sente dor. Eu não senti dor nenhuma, graças a Deus, é só incômodo mesmo", contou. Ela concluiu dizendo que novas cirurgias serão feitas após sua total recuperação: “Cicatrizou aqui, eu faço depois”.