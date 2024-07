Vanessa Lopes, Gabriel Medina e Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram

Vanessa Lopes, Gabriel Medina e Yasmin BrunetReprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 09:59

Vanessa Lopes não conteve a emoção ao assistir à prova de Gabriel Medina para as quartas de final de surfe nas Olimpíadas de Paris 2024. A tiktoker celebrou o impressionante 9,9 do surfista, seu amigo e ex-affair, durante a competição na última segunda-feira (29). Inclusive, usando um apelido carinhoso dado por Yasmin Brunet, ex-esposa do atleta.

"‘Bora’, filho do Poseidon", escreveu a influenciadora em seus stories do Instagram, compartilhando foto do surfista na prova. O atleta recebeu o apelido, relacionado ao deus grego dos mares e dos rios, de sua ex-mulher ainda durante as Olimpíadas de Tóquio 2020. A escolha curiosa da tiktoker de se referir assim ao ex-parceiro da loira, que seria sua amiga, não passou despercebida na web.



Vale lembrar que, na época, Yasmin Brunet demonstrava total apoio ao marido, sempre defendendo o surfista dos críticos. "O amor sempre vence. Não adianta falar, encher o saco, inventar história. Gabriel é o filho do Poseidon, nosso Aquaman, vai trazer o ouro. Esse é o ano dele, ele vai trazer o ouro. Vocês não têm noção do quanto ele merece", declarou ela durante a competição de 2020.



As influenciadoras se encontraram no BBB 24, inicialmente carregando um estranhamento devido ao breve romance entre Vanessa e Medina logo após o fim do casamento. Ainda assim, as duas desenvolveram o que chamaram de uma "amizade improvável" que continuou fora do reality show. Porém, a tiktoker também demonstrou intimidade com o surfista, algo que tem repercutido nas redes sociais.



Agora, Gabriel Medina se prepara para enfrentar Chumbinho nas quartas de final, garantindo que o Brasil terá pelo menos um representante na disputa pelo bronze. Se vencer, o atleta avançará para as semifinais, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Jack Robinson, marido da modelo brasileira Julia Muniz, e Eathan Ewing, ambos surfistas australianos.