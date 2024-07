Neymar provoca rival de Gabriel Medina com vitória do surfista em Paris - Foto: Reprodução

Publicado 30/07/2024 11:30

Neymar movimentou as redes sociais nesta terça-feira (30) ao provocar o surfista japonês Kanoa Igarashi. Gabriel Medina derrotou o atleta em uma competição acirrada e o jogador de futebol aproveitou a ocasião para resgatar uma fala polêmica do rival de 2021, quando ele debochou do ex de Yasmin Brunet.

"Chora chora que estou feliz!", escreveu o surfista japonês na época, logo após vencer Gabriel Medina. Neymar compartilhou a mensagem com a legenda "Oi amigo", adicionando um emoji de risada e a bandeira do Brasil. O deboche do craque não passou despercebido nas redes sociais, sendo aplaudido pelos torcedores brasileiros.



Para quem não lembra, nas Olimpíadas Tóquio 2020, Kanoa venceu Gabriel Medina em uma semifinal polêmica que não agradou o Brasil. Naquele momento, o japonês debochou da situação, provocando ainda mais os fãs. Agora, com a vitória do surfista brasileiro em Paris, Neymar, que é amigo do atleta, não deixou passar a chance de rebater a antiga provocação. Os internautas, por sua vez, apoiaram o jogador.



A provocação de Neymar animou os seguidores, que entraram na brincadeira com entusiasmo. "Boa Neymar (risos)", comentou um fã, acompanhado de um meme com a frase "Cheguei pra resenha". Outro seguidor compartilhou um desenho do personagem Cebolinha dizendo "chola mais". A interação continuou com um terceiro fã destacando a intenção de Neymar: "Debochando legal haha".