Após Maíra Cardi, Thiago Nigro debocha de rumores sobre separaçãoFoto: Reprodução

Publicado 30/07/2024 10:52

Enquanto Maíra Cardi fazia uma transmissão ao vivo sobre emagrecimento, Thiago Nigro apareceu desprevenido de toalha ao fundo do vídeo e atiçou a web! Ao notar o influencer financeiro, a famosa brincou sobre ele ter mostrado demais. O famoso também entrou na brincadeira e a cena repercutiu nas redes sociais.

Na ocasião, a ex-mulher de Arthur Aguiar conversava com os seguidores sobre questões da alimentação, mencionando se o café solúvel era permitido, quando o marido apareceu ao fundo. O Primo Rico estava de toalha e levou alguns segundos para notar a live, quando correu da câmera e teve o corpo refletido por um espelho.

“Meu Deus, meu marido entrou pelado”, disse Maíra Cardi aos risos após notar a presença do esposo. “Imagina amor, se elas salvarem isso aí você vai rodar na internet e eu vou te fazer passar vergonha”, continuou a coach. Ela então explica que Thiago Nigro é a pessoa mais tímida que conhece.

Nas redes sociais, porém, internautas apontaram armação. “Vamos fingir que não foi combinado para dar engajamento pra ela né”, pediu uma seguidora com ironia. “Ela sabia que o marido estava tomando banho e mesmo foi gravar bem na porta do banheiro?”, questionou outra. “Se lançando na carreira de ator”, disse uma terceira com tom sarcástico. “Tão natural quanto a luz do dia”, ironizou mais uma.