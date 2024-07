Karoline Lima muda visual - Reprodução

Publicado 30/07/2024 21:13 | Atualizado 30/07/2024 21:14

Karoline Lima usou suas redes sociais nesta terça-feira (30) para rebater críticas sobre seu corpo. A influenciadora revelou que tem recebido uma série de comentários insinuando que estaria grávida devido a um suposto aumento na barriga. Mais uma vez, a famosa negou a gravidez e pediu que os seguidores evitassem esse tipo de comentário.



Em seus stories do Instagram, a loira compartilhou um vídeo exibindo seu corpo. Na legenda, ela fez um apelo: "Amigos, por favor, parem de dizer que estou grávida ou com cara de grávida. Todo mês é uma fanfic diferente envolvendo gravidez. Eu não estou grávida e não engordei. Não estou inchada", iniciou, negando os rumores sobre o corpo e suposta gestação.

Em seguida, a influenciadora revelou que vem sendo bombardeada pelas especulações. "Basta olhar meu direct ou os comentários das minhas fotos que só vejo fiscais de útero", desabafou. Para provar seu ponto, Karol fez um "360º" do corpo, mostrando que sua silhueta permanece a mesma.



Ela também alertou seus seguidores sobre a indelicadeza das falas. "Vocês acham que estão arrasando com esse tipo de comentário, mas às vezes a pessoa só engordou e fica se sentindo mal com isso. Isso é indelicado. Não façam isso", pediu Karol, reforçando a necessidade de mais empatia nas redes sociais.



Atualmente, Karoline Lima namora o jogador Léo Pereira e é mãe de Cecília, de 2 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Éder Militão. No momento, sua filha está passando alguns dias com o pai.