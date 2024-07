Davi Brito - Foto: Globo/João Cotta

Davi BritoFoto: Globo/João Cotta

Publicado 30/07/2024 18:44

A Globo teria tomado a decisão de não renovar o contrato de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24. A informação é de que o contrato, que termina nesta quarta-feira (30), não será estendido, quebrando a tendência habitual de continuidade com campeões do reality show.

Em comunicado oficial à imprensa, a assessoria da Globo teria confirmado a decisão de não renovar o contrato de representação comercial de Davi Brito. Com isso, encerra-se a relação entre o ex-motorista de aplicativo baiano e a emissora. A partir de agora, o ex-brother será representado por sua irmã, Raquel Brito, que já gerenciava suas redes sociais e assessoria de imprensa desde janeiro.

A emissora teria enfrentado diversos problemas devido à parceria com o ex-BBB. Houve uma falta inesperada de interesse do mercado publicitário em fechar acordos com o rapaz, mesmo ele possuindo 9 milhões de seguidores no Instagram. O único contrato fechado teria sido com a Esportes da Sorte. Porém, o baiano divulgou uma empresa concorrente, violando o contrato intermediado pela Globo.

Além disso, comportamentos de Davi também teriam desagradado a Vênus Platinada. Desde que saiu do BBB 24, ele afirmou falsamente que teria um programa na Globo e, recentemente, fez propaganda para o Balanço Geral, jornal da Record, algo proibido pela emissora. Esses fatores contribuíram para a decisão final da Globo de não renovar seu contrato.