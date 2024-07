Ângela Bismarchi forma em Psicanálise e celebra: ’Um novo caminho’ - Foto: Divulgação

Ângela Bismarchi forma em Psicanálise e celebra: ’Um novo caminho’Foto: Divulgação

Publicado 30/07/2024 15:44 | Atualizado 30/07/2024 15:45

No último final de semana, Ângela Bismarchi, conhecida por sua carreira na televisão e no mundo da beleza, adicionou mais um título ao seu currículo: psicanalista. Em uma cerimônia marcada por grande emoção e significado, Ângela celebrou a conclusão de um ciclo educacional que envolveu muita dedicação, esforço e paixão.



"Foi um dia de grande significado e emoção. Estou celebrando não apenas a conclusão de um ciclo educacional, mas também a dedicação, esforço e paixão que investi nessa jornada da psicanálise," disse Ângela, refletindo sobre o momento. "Entrar em uma nova fase da vida e conquistar algo tão significativo traz consigo oportunidades emocionantes e crescimento pessoal."



Para Ângela, essa formatura não é apenas um marco acadêmico, mas um passo crucial em sua missão de ajudar outros a alcançar autoconhecimento e cura emocional. "Imagine-se ajudando outros a alcançar autoconhecimento e cura emocional, enquanto fortalece sua própria caminhada espiritual," ela compartilhou, destacando sua empolgação com as novas possibilidades que se abrem.



A formação em psicanálise representa um novo caminho que Ângela pretende seguir com a mesma paixão e dedicação que caracterizam sua trajetória. Agora, ela está pronta para oferecer suporte a indivíduos em busca de crescimento pessoal e bem-estar emocional, utilizando as ferramentas e conhecimentos adquiridos durante sua formação.