Sthefany Brito exibe evolução da gravidez em seu InstagramReprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 12:04

Sthefany Brito usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira (30) para falar sobre as dificuldades que está enfrentando na reta final da gravidez de seu segundo filho, Vicenzo. A atriz revelou estar sofrendo com enjoos frequentes, dores no corpo e o retorno incômodo da azia, tornando os últimos meses de gestação especialmente desafiadores.



Em seus stories do Instagram, a artista comentou sobre os sintomas. "Dei uma deitada porque esse enjoo está voltando com tudo nesses últimos dias. Nunca sei o que é exatamente, quando vai ser. Geralmente, tem me dado enjoo depois do café da manhã. Não estou tomando café de jeito nenhum, só de falar já embrulha o estômago", desabafou.



Além dos enjoos, Sthefany também mencionou as dificuldades para dormir devido às dores nas costas. "Bastante dor nas costas para dormir, já estou dormindo bem mal. Também o que voltou com tudo, que eu já estava esperando por ela, achei que ela ia voltar lá no finalzinho, é a azia", acrescentou a atriz, mostrando o quanto essas condições têm afetado seu bem-estar.



Casada com o empresário Igor Raschkovsky, Sthefany já é mãe de Antônio Enrico, de 3 anos. Agora, com a chegada de Vicenzo se aproximando, a atriz compartilha suas experiências e dificuldades, mantendo seus seguidores informados de sua jornada maternal.