Band e Emílio Surita pagam indenização de R$ 384,9 mil a Luana PiovaniFoto: Reprodução

Publicado 30/07/2024 13:11 | Atualizado 30/07/2024 13:22

O apresentador Emílio Surita, do programa Pânico na Band, e a emissora pagaram uma indenização de R$ 384,9 mil a Luana Piovani. A quantia encerra um processo que a atriz moveu contra a atração em 2014. Conforme dos documentos obtidos pela coluna Daniel Nascimento junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o canal desembolsou mais de R$ 300 mil e o comunicador pagou o restante. A ação foi extinta após o depósito.



Para quem não acompanhou, o processo teve origem em 2014, quando Piovani afirmou que o Pânico exibiu um quadro humorístico que explorou sua imagem por 15 minutos sem autorização. Na época, ela era a protagonista da série policial "Dupla Identidade", da Globo. A Justiça reconheceu que o programa utilizou registros da atriz em diversas situações, inclusive com o ex-marido Pedro Scooby, para elevar a audiência.



Os advogados de Piovani argumentaram que a atriz era perseguida pelo programa, sendo espionada e abordada de surpresa com "odiosas agressões". Já a Band e o Pânico, em sua defesa, alegaram que Piovani frequentemente trata mal a imprensa e não tem noção de sua posição de celebridade.

A Justiça negou perseguição, mas reconheceu que a atriz sofreu dano moral pelo uso indevido de sua imagem e concordou com o pedido de indenização. Assim, a emissora arcou com R$ 308,1 mil, e o Emílio Surita desembolsou R$ 76,8 mil. Vale destacar que agora a ação se encontra extinta e a vitória foi recentemente mencionada por Luana Piovani em seus stories do Instagram.