Fernanda Paes Leme celebra mesversário da filha - Reprodução

Fernanda Paes Leme celebra mesversário da filhaReprodução

Publicado 30/07/2024 16:04 | Atualizado 30/07/2024 16:04

Em meio à final da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024, Fernanda Paes Leme não resistiu e mostrou sua filha Pilar, de três meses, torcendo pelas meninas do Brasil. A pequena, que esbanja fofura, estava usando um arquinho temático verde e amarelo, deixando a mamãe coruja derretida com o sorriso da neném.

Em seus stories do Instagram, Fepa compartilhou uma foto da filha preparada para assistir aos jogos olímpicos. “Torcendo pelas meninas da ginástica”, escreveu a atriz na legenda, que rapidamente encantou seus seguidores.



Os fãs da apresentadora não pouparam elogios à Pilar e o clique da pequena torcedora conquistou corações nas redes sociais. “Graciosa demais”, disse uma seguidora. Outra comentou: “Ficou linda!”, enquanto uma terceira se derretia com vários emoticons apaixonados: “Ah não”.



Enquanto Pilar arrancava suspiros, Fernanda também estava em clima de tensão e emoção, acompanhando de perto o solo de Rebeca Andrade. A equipe brasileira feminina de ginástica artística disputava com grandes potências como Estados Unidos, Itália e China. As oito melhores seleções da classificatória estavam na luta por um lugar no pódio.