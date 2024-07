Fabiana Justus é proibida de tomar sol devido a transplante e explica - Foto: Reprodução

Fabiana Justus é proibida de tomar sol devido a transplante e explicaFoto: Reprodução

Publicado 30/07/2024 17:03 | Atualizado 30/07/2024 17:04

Fabiana Justus aproveitou um momento para interagir com seus seguidores, respondendo a diversas dúvidas. Nesta terça-feira (30), ao abrir uma caixinha de perguntas, a influenciadora abordou um tema recorrente: por que ela não pode tomar sol após passar por um transplante de medula. A resposta esclareceu muitos dos fãs que acompanham sua recuperação.



Nos últimos dias, Fabiana foi vista ao ar livre, mas sempre protegida com lenços, chapéu e óculos de sol. Uma seguidora, curiosa, revelou ter perdido a explicação do porquê a famosa não pode tomar sol de jeito nenhum, esperando por uma resposta.

A influenciadora então revelou que a exposição ao sol pode prejudicar o processo de recuperação. "Tem um negócio pós-transplante de medula que se chama GVHD. A medula nova pode 'atacar' partes do corpo. Graças a Deus não tive e, se Deus quiser, não terei", contou.

Fabiana também tranquilizou seus seguidores ao dizer que a proibição é temporária. "O sol pode ativar o GVHD da pele (que causa vermelhidão, coceira e irritação na pele), então todo cuidado é pouco! Isso não é para sempre, mas é por um bom tempo", garantiu.