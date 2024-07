Ex-BBB Anny toma susto com filho após o menino se engasgar com semente - Foto: Reprodução

Ex-BBB Anny toma susto com filho após o menino se engasgar com sementeFoto: Reprodução

Publicado 30/07/2024 19:21 | Atualizado 30/07/2024 19:23

Anny Ferreira, conhecida por muitos como Deniziane, passou por um grande susto nesta terça-feira (30) com seu filho, Lucca, de apenas 2 anos. Enquanto trabalhava em seu notebook, a ex-BBB foi surpreendida pelo pequeno, que correu até ela engasgado com uma semente de maçã. Ela relatou o momento de desespero em suas redes sociais.



Em seus stories do Instagram, a fisioterapeuta surgiu abalada. "Estou até tremendo. Passei um susto. O Lucca estava comendo maçã e engasgou com a semente da maçã. Ele foi correndo até onde eu estava, eu estava trabalhando no notebook", iniciou.



A profissional da saúde realizou a manobra de Heimlich para retirar a semente e decidiu compartilhar o episódio nas redes sociais, com o intuito de ajudar outras mães. "É importante saber a manobra. Isso tinha que ser ensinamento básico na escola", destacou.



"Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdômen (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada 'boca do estômago' (região epigástrica)", explicou.



Vale destacar que Anny segue solteira. A ex-BBB, que teve um romance com Matteus Amaral durante o confinamento, afirmou que não tem tido tempo para relacionamentos. "Não estou namorando. Até clichê falar isso, mas tem tanta coisa para eu me focar, tantos projetos. Não estou sentindo falta, não", ressaltou.