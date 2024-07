Marília Mendonça ganhou Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja - Reprodução Instagram

Publicado 30/07/2024 11:39 | Atualizado 30/07/2024 11:43

Rio - Foi divulgado os nomes dos artistas que vão se apresentar no "This Is Marília Mendonça" , evento promovido pelo Spotify em homenagem à Rainha da Sofrência, que morreu em 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente de avião. O megashow está previsto para acontecer no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

O megashow contará com a participação de Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano. As vendas de ingressos se iniciam no dia 6 de agosto, com pré-venda exclusiva no dia 5 para as pessoas que se cadastrem em marilia.com.vc a partir desta terça-feira (29).



Criado em colaboração com a família da cantora, "This Is Marília Mendonça por Spotify" celebra sua vida e música e oferece aos fãs uma oportunidade única de reviver suas canções ao vivo.

"Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz", disse Dona Ruth, mãe de Marília.



This Is Marília Mendonça por Spotify

Data: 5 de outubro

Horário: abertura dos portões: 15h, início do show: 19h

Local: Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705, São Paulo, 05001-200)

Valores: ingresso inteira a partir de R$142,00 + taxas; ingresso meia-entrada social mediante doação de 1KG de alimento R$71,00 + taxas.