Eduardo Sterblitch protagonizará versão teatral de ’Uma Babá Quase Perfeita’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 30/07/2024 10:55

Rio - Eduardo Sterblitch, de 37 anos, irá interpretar a Sra. Doubtfire na versão teatral de "Uma Babá Quase Perfeita, O Musical", filme clássico de 1993 estrelado pelo eterno Robin Williams. O anúncio foi feito nas redes sociais da peça, nesta segunda-feira (29).



"Toc... Toc... Toc! Olááá! A ajuda chegou, pimpolhos! Depois de muitas entrevistas, a família Hillard encontrou uma babá perfeita para cuidar das crianças e agora chegou a hora de você conhecê-la", dizia a legenda da publicação. No vídeo, a ator aparece quase irreconhecível, devido a caracterização para viver a personagem.

Famosos e internautas elogiaram a escolha. "Quem teve essa ideia brilhante?", indagou a comediante Tata Werneck. "Contando os dias", comentou o apresentador Marcos Mion. "Eu estou chocada com a perfeição desse vídeo! Que lindo! Parabéns", expressou uma usuária do Instagram.O musical estreia em 3 de outubro e ficará em cartaz até 24 de novembro, no Teatro Multiplan, no Shopping VillageMall, na Barra da Tijuca.