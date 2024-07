'Conversa com Bial' recebe Flávia Pedras Soares e Natuza Nery para falar sobre Jô Soares - Reprodução / Instagram

'Conversa com Bial' recebe Flávia Pedras Soares e Natuza Nery para falar sobre Jô SoaresReprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 19:39 | Atualizado 30/07/2024 19:41

Rio - No "Conversa com Bial" desta terça-feira (30), Pedro Bial aborda a série documental "Um Beijo do Gordo", sobre vida e obra de Jô Soares, e recebe Flávia Pedras Soares, ex-esposa de Jô, e Natuza Nery, que foi uma das participantes do quadro "Meninas do Jô" no "Programa do Jô". A série terá exibições semanais a partir do dia 04/08, às 22h, no GNT, mas também já está disponível no Globoplay.