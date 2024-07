Silvero Pereira em cena do filme 'Maníaco do Parque' - YouTube / Reprodução

Publicado 29/07/2024 15:58 | Atualizado 29/07/2024 15:59

Rio - Foi divulgado nesta segunda-feira (29) o primeiro trailer de "Maníaco do Parque", filme baseado no caso do serial killer brasileiro acusado de atacar mais de 20 mulheres e matar dez delas em um parque de São Paulo, nos anos 1990. A produção da Prime Vídeo está prevista para estrear no streaming no dia 18 de outubro.

O vídeo começa mostrando a divulgação pela imprensa da prisão do motoboy Francisco de Assis Pereira, interpretado por Silvero Pereira . Em seguida, são exibidas cenas da investigação feita pela jornalista Elena, vivida por Giovanna Grigio, que tenta descobrir a identidade do criminoso.