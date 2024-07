Beto Lee participa do Domingão com Huck - Reprodução de vídeo / TV Globo

Beto Lee participa do Domingão com HuckReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/07/2024 09:43

Rio - Filho de Rita Lee e Roberto de Carvalho, Beto Lee participou do "Domingão com Huck", da TV Globo, e contou como o pai se sente após a morte da Rainha do Rock, em decorrência de complicações de um cancêr de pulmão, em maio do ano passado. O guitarrista disse que o músico 'está seguindo' e 'voltou a compor'.

"Meu pai está ótimo, está seguindo, estamos seguindo. Cada hora ele está me surpreendendo, mostrando as coisas dele, voltou a tocar, a compor, lançou uma música nova", afirmou Beto, que integra o novo projeto da banda Titãs, intitulado "Microfonado".

Em junho, Roberto de Carvalho lançou uma música e clipe inéditos em homenagem à Rita Lee. "Muitas tardes a gente sentava aqui e ficava escutando o barulho das águas e conversando. Inclusive, no clipe tem um momento que a Rita vem nadando aqui", relembrou ele, em entrevista ao "Fantástico".

Roberto e Rita Lee ficaram juntos durante 47 anos e tiveram três filhos, João, Antônio e Beto Lee.